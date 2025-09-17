Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Uppgraderings Fundering

God morgon! Funderar över framtidas uppgraderingar. körs på 1440p Oled skärm, vill kunna kräma ut mer på Bf6 så tänker om man skulle antingen enbart byta till kralligare grafikkort acceptera bottleneck.och sen köpa uppgraderings kit med mobo.cpu.ram om några månader. eller om det är mer värt att bara köra fullt ut med allt nytt

specs

skulle satsa på bara grafikkort själv och vänta ett tag på nya saker. plus så är det snart blackfriday och sedan mellandagsrea. då kan du hitta bra deals på nya komponenter. Vad vill du ge för ett nytt grafikkort?

Nu kanske du är väldigt inställd på att köra Intel, men skall du spela så är ju AMD att föredra med X3D.

11700K vs 7800X3D
https://www.cpubenchmark.net/compare/4234vs5299/Intel-i7-1170...

Detta är ett förslag iaf, där du får ganska mycket roligare saker för pengarna

