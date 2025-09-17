Vad är det som lockar er när ni köper nya flaggskepps telefoner?

Skrivet av CrepSek69: Förutom att man helt enkelt har råd att bränna pengar på det nyaste och bästa, varför köper ni t.ex Iphone 17 men även andra flagskepp? Gå till inlägget

Gör i stort sett "allt" på min iPhone och iPad, så vill inte vara begränsad.

Kör med extern SSD och kan filma i 4K@60fps i ProRes.

Gillar även landskapsfoto men vill slippa att släpa med mig min systemkamera överallt. Där lockar 48MP med vidvinkel som är ett stort lyft från 12MP med min iPhone 15 Pro. På köpet får jag även 48MP med tele, vilket i sig är ett stort lyft från iPhone 16 Pro.

Har faktiskt en Samsung Galaxy S8 som backup, men för just foto och film är den smått värdelös.

Även kul att kunna köra Stable Diffusion likt Flux.1 lokalt på mobilen genom Draw Things.

Min telefon är betydligt mer kraftfull än min Windows-laptop

Edit:

Ang. bildkvaliteten, så blir skillnaden störst när du försöker bildbehandla dessa i RAW-format genom Adobe Lightroom eller motsvarande.

Största vinsten med 48MP jfm 12MP är även hur du kan beskära dessa och fortfarande få bra resultat.

I normalfallet så ger iPhone bara ut 12MP, såvida du inte ställer in detta själv eller använder en bättre app för fotografering. Apples egna foto-app är smått begränsad.