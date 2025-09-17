Vad är det som lockar er när ni köper nya flaggskepps telefoner?
Jag sitter på en något äldre Samsung telefon(S9) som jag anser kunna göra i princip allt som flagskeppen kan. för länge sedan satt jag på iphone 4, 5 och 7 som jag tyckte var imponerande under sin tid. I nutid tycker jag alla smartphones är kopior av varandra. Jag ser nya generation släppas, jag läser allt om dem men blir aldrig ens lite lockad. Notera dock att jag primärt använder dator vid möjliga tillfällen. Anser min nuvarande telefon ta helt utmärkta bilder, vara blixt snabb, snabbt stabilt nät och Wifi, bluetooth osv. Jag läste i tråden ¨Iphone 17 - Blir det uppgradering för dig?¨ och jag hittar i princip inget alls om varför folk köper dem, mest bara att de är taggade på att köpa, såg något om att folk gör det för att deras nuvarande telefons batteri börjar tappa kraft. Har inte sett en enda ny funktion under senaste 6 generationerna va ens lite lockande och tycker kamera framstegen brukade vara imponerande men nu har nått en extrem nivå av 'diminishing returns'. Att jag ser verkligen ingen skillnad mellan t.ex iphone 12 och iphone 16 bilder förutom att ena kanske prioriterar lite kallare färger ist för varma osvosv. Känns mer som design skillnader än uppgraderingar.
Förutom att man helt enkelt har råd att bränna pengar på det nyaste och bästa, varför köper ni t.ex Iphone 17 men även andra flagskepp?
Gör i stort sett "allt" på min iPhone och iPad, så vill inte vara begränsad.
Kör med extern SSD och kan filma i 4K@60fps i ProRes.
Gillar även landskapsfoto men vill slippa att släpa med mig min systemkamera överallt. Där lockar 48MP med vidvinkel som är ett stort lyft från 12MP med min iPhone 15 Pro. På köpet får jag även 48MP med tele, vilket i sig är ett stort lyft från iPhone 16 Pro.
Har faktiskt en Samsung Galaxy S8 som backup, men för just foto och film är den smått värdelös.
Även kul att kunna köra Stable Diffusion likt Flux.1 lokalt på mobilen genom Draw Things.
Min telefon är betydligt mer kraftfull än min Windows-laptop
Edit:
Ang. bildkvaliteten, så blir skillnaden störst när du försöker bildbehandla dessa i RAW-format genom Adobe Lightroom eller motsvarande.
Största vinsten med 48MP jfm 12MP är även hur du kan beskära dessa och fortfarande få bra resultat.
I normalfallet så ger iPhone bara ut 12MP, såvida du inte ställer in detta själv eller använder en bättre app för fotografering. Apples egna foto-app är smått begränsad.
Det är samma fråga som varför gör man någonting annat än att uppfylla absoluta minimum. Det räcker med att man har något intresse för området för att ge ett mervärde, det gäller alla andra som teknik, mat, dryck, bilar, boende, ljudutrustning, möbler också.
En nyare flaggskeppstelefon är bättre på i princip allt än en S9, även om den kanske inte låser upp några helt revolutionerande användningsområden.
Jag köper flaggskeppet med några års mellanrum. När iPhone 13 Pro kom så köpte jag den, och hade den till för ett tag sedan då jag bytte till en iPhone 16 Pro. Räknar med att den håller några år med, och nästa gång det blir uppgradering blir det väl iPhone 19 eller 20 eller något sånt.
När jag köper en telefon så köper alltså flaggskepp för hållbarhet och god sömn i form av att veta att jag får mjukvaru- och säkerhetsuppdateringar med marginal.
Byter däremot aldrig direkt till efterföljande generation, exempelvis från iPhone 16 till 17.