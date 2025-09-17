Forum Datorkomponenter Grafikkort Geforce Tråd

Uppgradera från NVIDIA GeForce GTX 1650

Uppgradera från NVIDIA GeForce GTX 1650

Hej!

Är inte så kunnig på området så jag sträcker ut en hand för lite hjälp och åsikter.

Jag har idag en Lenovo IdeaCentre T540 som jag skulle vilja byta ut grafikkortet i.

Har uppgraderat RAM-minne och upplever att det är en helt ok dator för det jag gör.

Jag skulle väl vilja gå upp ett steg från dess NVIDIA GeForce GTX 1650, till kanske 3070-serien.

Skulle datorn klara av det rena bytet utan komplikationer?

Nätaggregatet är på 210 watt. Så det behövs köpa ett nytt oxå.

Vad är det för prylar i den mer än GTX 1650? Efter att ha googlat lite så ser det ut som att det finns olika specar där någon säger att nätagget är på 210 watt vilket är för klent för 3070.

tror inte du kommer kunna köra ett 3070 har för mig att de kan dra upp mot 270-300W nånstans som mest.

sen efter att ha kollat på bilder tror jag inte att de fysiskt får plats i chassit om det möjligen inte finns någon kompakt modell av 3070.

så du kommer troligen behöva

1. nytt nätaggregat.
2. nytt chassi.
3. nytt moderkort.

detta är troligen vad du i runda slängar minst kommer få betala utöver grafikkkort för att kunna passa in ett 3070.

det kommer krävas noga val av komponenter för en ev uppgradering, ofta är det både fysisk plats i burken och nätaggregatet som tar stopp.

är det en am4 burk med ryzen 3600 hade jag undersökt uppgradering av cpu. stödjer den ryzen 5600 finns det hopp. är det en gammal trött i5 9400 hade jag bytt hela datorn.

ev passande gpuer bör vara 75w max, rtx3070 är långt från rimligt. Tyvärr har tiden sprungit ifrån såna lösningar, den här artikeln sammanfattar markanden bra. Det finns inga starka uppdateringar för den strömbudgeten.

RTX4060 är en stor uppgradering men drar 115W vilket kanske går att lösa på nåt sätt. Man är fortfarande begränsad till 8GB vram men bättre blir det nog inte.

