Uppgradera från NVIDIA GeForce GTX 1650

Hej!

Är inte så kunnig på området så jag sträcker ut en hand för lite hjälp och åsikter.

Jag har idag en Lenovo IdeaCentre T540 som jag skulle vilja byta ut grafikkortet i.

Har uppgraderat RAM-minne och upplever att det är en helt ok dator för det jag gör.

Jag skulle väl vilja gå upp ett steg från dess NVIDIA GeForce GTX 1650, till kanske 3070-serien.

Skulle datorn klara av det rena bytet utan komplikationer?