ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows
Uppgradera från NVIDIA GeForce GTX 1650
Bazisten
Medlem ★
●
Fetbland
Medlem
●
Rouge of Darkness
Medlem ★
●
Visa signatur
ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
Calathea
Entusiast ★
●
Visa signatur
Extreme på Swec: http://www.sweclockers.com/forum/154-extreme/
Hwbot: http://hwbot.org/user/calathea/
Android "mining" https://www.sweclockers.com/galleri/15289-android-wcg-boinc-c...