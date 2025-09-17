PSA: Köp aldrig Kingston RAM som eventullt har garanti i andra hand - den är värdelös

Patrik356b
Medlem ★
●
Visa signatur
Byt namn på Nvidia till NvidAI
Troode jag gjort ett kap på ebay, men icke då en av två stickor i paketet lagt av.
DDR5 2x48GB är numera 1x48GB då ena stickan lade av igår.
Vid chatt med Kingston vill de inte ens ta i ärendet med tång.
Borde vara olagligt i de flesta länder att inte ha någon garanti på saker köpt i andra hand.
Byt namn på Nvidia till NvidAI
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.