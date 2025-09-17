PSA: Köp aldrig Kingston RAM som eventullt har garanti i andra hand - den är värdelös

Troode jag gjort ett kap på ebay, men icke då en av två stickor i paketet lagt av.

DDR5 2x48GB är numera 1x48GB då ena stickan lade av igår.

Vid chatt med Kingston vill de inte ens ta i ärendet med tång.

Borde vara olagligt i de flesta länder att inte ha någon garanti på saker köpt i andra hand.