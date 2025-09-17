Minipc / server

Hej! Letar efter en mindre dator för att köra Ubuntu och kubernetes på i mitt homelab.

Får gärna ha ungefär dessa specs:

CPU: 8C / 16 T (x86)

RAM: DDR5 - från 8GB

SSD: från 256GB

Nätverk: Ethernet 1gbps, gärna bluetooth

Om du har någon dator/server med inte exakt dessa specs skriv ändå! Kan vara några kärnor mindre, kan vara ddr4 i ram etc. Hör av dig!

