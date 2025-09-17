Minipc / server

jnilssonn
Hej! Letar efter en mindre dator för att köra Ubuntu och kubernetes på i mitt homelab.
Får gärna ha ungefär dessa specs:
CPU: 8C / 16 T (x86)
RAM: DDR5 - från 8GB
SSD: från 256GB
Nätverk: Ethernet 1gbps, gärna bluetooth
Om du har någon dator/server med inte exakt dessa specs skriv ändå! Kan vara några kärnor mindre, kan vara ddr4 i ram etc. Hör av dig!
