Cooler Master lanserar kylare med ”3D-värmerör”

Sprider värmen från processorn jämnt över hela kylflänsen.

Så nyheten är i princip att kylaren har heatpipes i mitten av kylaren.
Kan förstå varför det inte fokuserats på tidigare eftersom det inte finns något luftflöde direkt bakom fläktnavet. Men ger väl lite effekt med tanke på flänsarna i topp och bott i horisontellt centrum nu blir bättre nyttjade

Fattar fortfarande inte vad som skiljer en vanlig heat pipe från en "3D"...

3D... vad är det här, 1997? AI är det senaste modet.

Det roliga med denna nyhet är att alla existerande heatpipes nu är relegerade till att bara existera i två dimensioner.

Det är väl inte heatpipen i sig som är annorlunda utan hur de används. Som tankjunior säger så ser det ut som att grejen är att de satt ett par heatpipes i mitten av kylaren också

Gamers Nexus gjorde en video ungefär för fyra månader sen om den "nya" tekniken:

Reinventing the Heat Pipe | "3D" Heatpipes & Cooler Master Hyper 212 Remade
https://www.youtube.com/watch?v=Sq0VRBAqnU4

