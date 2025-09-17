Köpråd: HTPC / Mediadator / Streamingburk

Hej!

Eftersom jag inte har byggt en dator på.. oj. 20 år snart så vänder jag mig till er för kloka råd.

Idag har jag en set-up med en NAS och en HTCP. Båda är från 2014, och i samband med en flytt så vill jag byta/uppgradera min lösning.

Jag tänkte då slå ihop det här till en liten stationär dator och vad skall den prestera?

- Streama KODI från intern SSD (struntar i NAS och kör lagring på datorn)

- Ladda ner och ladda upp Torrents. Så ibland kan den få stå och tugga i 3-4 dagar.

- Streama SVT Play, TV4Play, Disney+, Youtube osv osv.

- Kopplas via HDMI direkt till en LG C1 OLED-tv.

Och det är väl det enda den kommer att användas till. Vände mig till inet för råd, men fick i mina ögon en lite för dyr burk?

https://www.inet.se/datorbygge/b1701863/datorbygge

Polarn, som själv säger att även hans kunskap är daterad, gav mig följande build;

https://www.inet.se/lista/fnOVL/snaljap

Och egentligen det kravet jag har, förutom att den skall klara det jag skrev ovan är att jag vill ha Chassit: Lian Li A3 mATX Vit Bok för att det är riktigt snyggt och skulle passa in bra i vardagsrummet rent designmässigt.

Så häjlp en vilsen daterad nörd!