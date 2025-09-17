Logitech G29 ratt och pedaler

Köpt på Webhallen i mars 2023. Bra skick. Kosmetiskt lite ytliga märken här och var. Sparsamt använd, bara några dussin timmar i GT7 på PS5:an. Sedan dess har den samlat damm, och nu ska jag flytta, så behöver rensa. Dammade av och funktionstestade igår. Funkade fint.

Tyvärr har jag inte originalkartongen kvar. Kan erbjuda en flyttkartong...

Prissatt för att sälja snabbt.

Endast avhämtning på Södermalm i Stockholm. Skickas inte.

Läs hela annonsen här