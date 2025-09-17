Datorstol, Ikea Huvudspelare

Foolwolf
Medlem ★
●
Ikea Huvudspelare
IKEA Huvudspelare, ny sedan i somras. Lite använd och i mycket fint skick. Kommer med nackstöd samt en frivillig svankstöd från tidigare slaktad Taurus stol, se bild. Tänkte typ 300 för denna.
Pga skrymmande skickas inget av dessa, samt att jag har svårt att få in i min lilla bil, så det blir upphämtning på plats som gäller.
Finns kvitto för IKEA stolen (digitalt)
DX Racer - tjingad
Hämtar stolen i veckan om det ok.
mvh.
Kan hämta DX stolen idag om du vill!
Power > Ideology
Hämtar stolen i veckan om det ok.
mvh.
Hej, pga platsbrist samt en kille via kommentarer kommer förbi idag så låter jag den personen gå före.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.