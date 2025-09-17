Datorstol, Ikea Huvudspelare

Ikea Huvudspelare

IKEA Huvudspelare, ny sedan i somras. Lite använd och i mycket fint skick. Kommer med nackstöd samt en frivillig svankstöd från tidigare slaktad Taurus stol, se bild. Tänkte typ 300 för denna.

Pga skrymmande skickas inget av dessa, samt att jag har svårt att få in i min lilla bil, så det blir upphämtning på plats som gäller.

Finns kvitto för IKEA stolen (digitalt)

DX Racer - tjingad

