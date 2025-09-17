Datorstolar; DXRacer(skänkes) samt Ikea Huvudspelare

DX Racer samt Ikea Huvudspelare

DX Racer, se bild har nya hjul samt ett nackstöd från en annan stol, en Taurus. Låter lite ibland så man kanske behöver se över den lite. Skänkas till den som kommer förbi och hämtar den. Allting fungerar, gunget, inställningar och vreden. Sits och klädsel oskadd, inga revor eller dyl - kan dock behöva dammas av lite.

IKEA Huvudspelare, ny sedan i somras. Lite använd och i mycket fint skick. Kommer med nackstöd samt en frivillig svankstöd från tidigare slaktad Taurus stol, se bild. Tänkte typ 300 för denna.

Pga skrymmande skickas inget av dessa, samt att jag har svårt att få in i min lilla bil, så det blir upphämtning på plats som gäller.

Finns kvitto för IKEA stolen (digitalt) och någonstans finns det nog i min köphistorik för DX stolen, men den har fler år på nacken än garanti mm.

