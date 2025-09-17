Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Veckans fråga: Hur ofta byter du kylpasta på processorn?

1
Melding Plague

Kylpasta är viktigt för att hålla processorkylaren effektiv. Hur byter du?

Läs hela artikeln här

Medlem

Alternativet "när behovet uppstår" kanske skulle varit ett alternativ också.

Hedersmedlem

När kylaren av nån anledning lossas.

Annars känns det onödigt om det inte verkar som att temperaturer drar iväg eller något annat är galet.

Medlem

i5 10600K med en Noctua NH-U9B SE2. Har bytt en gång på fem år.

Medlem

Aldrig.
Förra servern körde 10 år med samma. Funkade skitbra

Medlem

Byter aldrig, skulle va om man byter kylare isf.

Medlem

Om man byter kylare eller processor? Hade enorma problem med AMD original kylare sist att få den att fästa..

Medlem

Varför fanns inte alternativet: "Jag använder inte kylpasta utan drar bara åt skruvarna lite extra hårt istället"?

1
