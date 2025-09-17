Huvudspelare skrivbord, Borgeby soffbord, Stoense matta

Hej på er!

Stundande flytt så har lite saker jag gärna gör mig av med. Åker till tippen och slängs annars, med upphämtning senast fredag. Soffbord och matta kanske inte riktigt tillhör denna marknaden, men lägger ut dem ifall att!

Huvudspelare skrivbord i svart och rött, fint men använt skick: 400kr.

https://www.ikea.com/se/sv/p/huvudspelare-skrivbord-foer-gami...

Borgeby soffbord svart, använt skick. Ett par skavanker, se bild. Går nog fint att lacka: 300kr

https://www.ikea.com/se/sv/p/borgeby-soffbord-svart-30500355/...

Stoense matta grön, 240x170cm. OK skick men är lite tillplattad där stol har stått: 300kr.

https://www.ikea.com/se/sv/p/stoense-matta-kort-lugg-groen-90...

Betalning med swish. Upphämtning senast fredag som sagt.

Allt gott!

