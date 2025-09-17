AM5-moderkort, mATX chassi, nvme

Allt beställt från Inet 27/8

Gigabyte B850M D3HP

mATX för AM5, har kört en 7800X3D sedan inköp.

Uppdaterad med senaste BIOS.

* 1st M.2 plats med heatsink, PCIe4 och PCIe5

* 1st M.2 plats, PCIe4

* 4st DDR5

Av någon outgrundlig anledning har jag förlagt manualen. Funderar på om frugan råkat slänga… 🤷‍♂️

Original kartong, 4 SATA-kablar, samt en ny thermalpad för m.2 iom jag använt original.

Lägsta pris enligt Prisjkt: 1.396kr

Pris : 1.000kr +eventuell frakt

*******************************************************

Chieftec Pro Cube CI-02B-OP

mATX / Mini-ITX chassi med många platser för hdd:

* 3 platser med slädar för 2,5” diskar

* 2 platser med slädar för 3,5” diskar

* Plats för 5,25” också.

Smidigt att jobba i då man kan vika fram fronten.

Passar nog klockrent som någon slags server.

Original kartong samt skickar med 1st Noctua 140mm och 1st Noctua 120mm.

Lägsta pris enligt Prisjakt: 547kr

Pris : 500kr inkl. fläktarna + eventuell frakt.

*******************************************************

Kingston KC3000 1TB

Nvme gen.4 3D TLC. MTBF = 2.000.000 h.

Drifttid på 68 h och 33 uppsarter.

Lägsta pris enligt Prisjakt: 1.076kr

Pris : 700kr + eventuell frakt.

*******************************************************

Samsung 850 EVO 250 GB

SSD-disk med drifttid på knapp 20.000 h och hälsostatus 99%.

Se den som en ”pingvinstång” ihop med någon av sakerna ovan 😊

Paketpris: 2.000kr + eventuell frakt.

