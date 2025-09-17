- Plats
- Stockholm
- Registrerad
- Dec 2004
AM5-moderkort, mATX chassi, nvme
Allt beställt från Inet 27/8
Gigabyte B850M D3HP
mATX för AM5, har kört en 7800X3D sedan inköp.
Uppdaterad med senaste BIOS.
* 1st M.2 plats med heatsink, PCIe4 och PCIe5
* 1st M.2 plats, PCIe4
* 4st DDR5
Av någon outgrundlig anledning har jag förlagt manualen. Funderar på om frugan råkat slänga… 🤷♂️
Original kartong, 4 SATA-kablar, samt en ny thermalpad för m.2 iom jag använt original.
Lägsta pris enligt Prisjkt: 1.396kr
Pris: 1.000kr +eventuell frakt
*******************************************************
Chieftec Pro Cube CI-02B-OP
mATX / Mini-ITX chassi med många platser för hdd:
* 3 platser med slädar för 2,5” diskar
* 2 platser med slädar för 3,5” diskar
* Plats för 5,25” också.
Smidigt att jobba i då man kan vika fram fronten.
Passar nog klockrent som någon slags server.
Original kartong samt skickar med 1st Noctua 140mm och 1st Noctua 120mm.
Lägsta pris enligt Prisjakt: 547kr
Pris: 500kr inkl. fläktarna + eventuell frakt.
*******************************************************
Kingston KC3000 1TB
Nvme gen.4 3D TLC. MTBF = 2.000.000 h.
Drifttid på 68 h och 33 uppsarter.
Lägsta pris enligt Prisjakt: 1.076kr
Pris: 700kr + eventuell frakt.
*******************************************************
Samsung 850 EVO 250 GB
SSD-disk med drifttid på knapp 20.000 h och hälsostatus 99%.
Se den som en ”pingvinstång” ihop med någon av sakerna ovan 😊
Paketpris: 2.000kr + eventuell frakt.