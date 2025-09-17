Forum Datorer och system Bärbara datorer Support och övrigt Tråd

Värdering Macbook 16" 2019

Värdering Macbook 16" 2019

Tjena!

Ska sälja min Macbook 2019 16" med touchbar:

CPU: 2,6 GHz 6-Core i7
Ram: 32gb 2667 MHz DDR4
Lagring: 1 TB SSD
GPU: AMD Radeon Pro 5300m 4GB

Vad tror ni jag kan förvänta mig för pris på denna? Har kollat runt och det kan skilja sig en del, så osäker på vad jag ska lägga upp den för.

Tacksam för svar!

Skulle gissat rundt 3-5000 . Inte vara 6 år gammal men Intel…

