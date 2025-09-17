Värdering Macbook 16" 2019

Tjena!

Ska sälja min Macbook 2019 16" med touchbar:

CPU: 2,6 GHz 6-Core i7

Ram: 32gb 2667 MHz DDR4

Lagring: 1 TB SSD

GPU: AMD Radeon Pro 5300m 4GB

Vad tror ni jag kan förvänta mig för pris på denna? Har kollat runt och det kan skilja sig en del, så osäker på vad jag ska lägga upp den för.

Tacksam för svar!