Söker soundbar/ljudsystem och xbox/playstation

Beställt en ny samsung TV och är ute efter åtminstone soundbar + subwoofer men helst ett komplett surround system (+ om det är från samsung).
Är också ute efter en xbox series X eller ett ps5/pro.
Skriv om ni har något som kan passa. Kan hämta ca 1-1,5 timmes radie från Uppsala.
Har en Sony soundbar med trådlös sub som efter att jag gjort om hemma blev över. Riktigt bra ljud i den.
https://www.elgiganten.se/product/tv-ljud-smart-hem/hogtalare...
