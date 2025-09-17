Retro-Raketen söker nytt hem! - Z77E-ITX / 2700K / 16 GB DDR3

Hallå!

För dig som vill ha ett kit med karaktär! En rigg som i många år stått pall över Unraid-servrar och otaliga timmar av “sharing is caring”-material utan att vika sig en millimeter. Stabilare än en kassaskåpsdörr och hårdare än din svärfars åsikter om elbilar.

Innehåll:

• Moderkort: ASRock Z77E-ITX – liten men naggande god.

• Processor: Intel i7-2700K – klockningsvänlig veteran som fortfarande kan kicka skiten ur ettor och nollor.

• RAM: 16 GB DDR3 – så mycket minne att Windows XP får svindel.

• Bonus: IO-plåt – så att det faktiskt ser ut som att allt hör ihop.

• Extra-bonus: WiFi-mottagare i äkta solgulnad nyans – får din dator att kännas som en strandsemester i Thailand.

Allt skickas väl emballerat, så du slipper få pussel på posten. Detta förutsatt att du står för frakten.

Perfekt för den som vill bygga en retroburk, leka med överklockning eller bara imponera på kompisarna med uttrycket: ”Kolla min 2700K, fortfarande king!”

Pris: Bud!

Först till kvarn, annars får IO-plåten ett nytt liv som kylskåpsmagnet.

