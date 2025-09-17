Bästa case fans - prestanda/pris

Mårten C
Medlem
●
Visa signatur
Phanteks XT PRO Ultra || Ryzen 7 9800X3D || RTX 3080 || Odyssey G95SC 49" || 32 GB 6000MHz CL30 || WD SN850X || || TR PS123SE || B650 Eagle AX || RME850e ||
Vill sätta 2x140mm fläktar i toppen av mitt nya case.
Någon som har bra jämförelse av fläktar?
Vill hitta bästa prestanda/pris.
Phanteks XT PRO Ultra || Ryzen 7 9800X3D || RTX 3080 || Odyssey G95SC 49" || 32 GB 6000MHz CL30 || WD SN850X || || TR PS123SE || B650 Eagle AX || RME850e ||
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.