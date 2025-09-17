Finns det AM5 moderkort som inte halverar bandbredden på första PCI-E?
Här finns en marknadsöversikt som kanske är enklare att söka i, klicka rätt "kategori" längst ner bara. Sedan finns M.2 konfigurationen långt till höger under "Expansion / Storage".
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQHkDEcgDPm34Mns3C93K...
Sedan får man i vanlig ordning lusläsa manualen för att få fram detaljerna om hur det hänger ihop.
Tack! Den var suverän men det varkar inte finnas några bra X870E kort som inte delar bandbredd mellan PCI-E och M2 platserna.
Asus har X870-A men den är sämre än mitt nuvarande Carbon med bara 16 faser medan Carbon kör med 18 faser.
