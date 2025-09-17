Finns det AM5 moderkort som inte halverar bandbredden på första PCI-E?

Köpte i vintras ett MSI X670E Carbon. Det var ett av de få modeller där m2 slottarna inte delar första PCIE X16 platsen (där grafikkortet sitter) i två så det körs i x8 istället för normala x16.

Jag måste tyvärr lämna in det för lagning. så nu letar jag efter en nyare modell av X870E men jag hittar ingen som har något liknande som mitt Carbon moderkort.

Finns det några sådana modeller? Och då letar jag endast bland X870E chipset. Det måste ha minst 3st m2 platser.

Tack på förhand!