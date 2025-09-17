Forum Datorkomponenter Processorer, moderkort och minnen AMD Tråd

Finns det AM5 moderkort som inte halverar bandbredden på första PCI-E?

Finns det AM5 moderkort som inte halverar bandbredden på första PCI-E?

Köpte i vintras ett MSI X670E Carbon. Det var ett av de få modeller där m2 slottarna inte delar första PCIE X16 platsen (där grafikkortet sitter) i två så det körs i x8 istället för normala x16.

Jag måste tyvärr lämna in det för lagning. så nu letar jag efter en nyare modell av X870E men jag hittar ingen som har något liknande som mitt Carbon moderkort.

Finns det några sådana modeller? Och då letar jag endast bland X870E chipset. Det måste ha minst 3st m2 platser.

Tack på förhand!

Här finns en marknadsöversikt som kanske är enklare att söka i, klicka rätt "kategori" längst ner bara. Sedan finns M.2 konfigurationen långt till höger under "Expansion / Storage".
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQHkDEcgDPm34Mns3C93K...

Sedan får man i vanlig ordning lusläsa manualen för att få fram detaljerna om hur det hänger ihop.

Tack! Den var suverän men det varkar inte finnas några bra X870E kort som inte delar bandbredd mellan PCI-E och M2 platserna.

Asus har X870-A men den är sämre än mitt nuvarande Carbon med bara 16 faser medan Carbon kör med 18 faser.

