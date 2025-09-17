Forum Datorkomponenter Chassin och nätaggregat Tråd

Ersätta mitt Define 7

Medlem

Ersätta mitt Define 7

Jag tycker chassit är väldigt bökigt att jobba, trångt och plastbyglar lätt går sönder när man tar bort frontchassit.

Finns det någon modell hos Fractal som är rymligare och lättare att jobba i? Eller från ett annat märke?

Det ska vara rymligt och stort men inte ha en upplevt dålig kvalitet som många chassin har nu förtiden.

Tack på förhand!

Medlem

jag funderar på att köpa Torrent. Den ser riktigt fin ut.

Skrivet av FabriciusRex:

jag funderar på att köpa Torrent. Den ser riktigt fin ut.

Tack jag har kickat på den men klarar endast upp 230mm på nätaggregaten eller läser jag fel?

