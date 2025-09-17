Ersätta mitt Define 7

Jag tycker chassit är väldigt bökigt att jobba, trångt och plastbyglar lätt går sönder när man tar bort frontchassit.

Finns det någon modell hos Fractal som är rymligare och lättare att jobba i? Eller från ett annat märke?

Det ska vara rymligt och stort men inte ha en upplevt dålig kvalitet som många chassin har nu förtiden.

Tack på förhand!