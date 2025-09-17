Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Intel i7 LGA 1151

Intel i7 LGA 1151

Söker en i7 med LGA 1151.
8700k/9700k eller liknande.

Kan hämtas i Södertälje/Stockholms-området.

Jag har följande komponenter:
Moderkort + CPU: ASUS ROG Maximus IX Hero Z270 + Intel Core i7-7700K
RAM: Corsair Vengeance RGB 32GB (2×16GB), DDR4 4000 MHz
Allt är i toppskick originalkartonger finns kvar. Hör gärna av dig vid intresse!

Söker enbart en lös CPU. Tack ändå

