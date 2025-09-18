Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Corsairs nya nätaggregat ger 3 000 watt

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Corsairs nya nätaggregat ger 3 000 watt

Det Platinum-märkta nätaggregatet har hela fyra 12V-2x6-kontakter.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Perfekt när man inte vill ha igång elementen på vintern :>

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Förberedelse inför nästa generations grafikkort av instegsmodell?

Men 3000w är inte att leka med. Inte säker att proppen klarar det på alla ställen.

Visa signatur

Processor: Motorola 68000 | Klockfrekvens: 7,09 Mhz (PAL) | Minne: 256 kB ROM / 512 kB RAM | Bussbredd: 24 bit | Joystick: Tac2 | Operativsystem: Amiga OS 1.3

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Bra att de är beredda när RTX 8090 kommer.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Haha, krävs egen säkring på 16A för detta agg.

Nästa värsting kommer gå på 3-fas och vara på 11000w 😄

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar