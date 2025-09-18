Forum Spel Spela med SweClockers Tråd

Spelkontroll för PC och emulatorspelande

Spelkontroll för PC och emulatorspelande

Jag fantiserar om att investera i en ny kontroll för PCn till det lilla spelandet jag faktiskt gör. Frågan är dock, finns det nån kontroll som stöder merparten av alla features hos t.ex. Wii-remotes och dylikt (som skulle möjliggöra emulatorspelande på ett bättre sätt)?
Jag hade nån 8bitdo kontroll för några år sen men den stödde nog inte rumble och hade nog heller ingen teknik för att känna av hur kontrollen rörde sig (tänk Wii-remote rörelser, "gyrometer", hette det så?).
Tips någon?

