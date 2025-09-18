aquaero 6 LT - bättre alternativ?

Efter jag blivit varse om att Fan Control (https://getfancontrol.com/, fantastisk mjukvara) använder en drivrutin med wingring0 försökte jag hitta alternativ. Har inte hittat något jag gillar så så började istället titta på en fysisk controller.

Lite eftersökning så verkar det inte finnas jättemånga alternativ som har det jag söker.

Vill undvika behöva ställa in i BIOS, ville kunna göra det i mjukvara där CPU/GPU-temp styr.

Har landat på att aquaero 6 LT verkar vara den mest kompletta lösningen.

Det enda problemet är, var man monterar den eftersom jag inte har 5.25" bay.

Men tänker att med hjälp av distanserna så man använda spännband/velcro.

Har ett Phanteks XT Pro Ultra.