Hjälp mig att välja delar

Hej

Står i tankarna att uppgradera CPU, moderkort, RAM inför lanseringen av BF6 och behöver då även ny kylare.

har egentligen ingen övre budget men kommer i nuläget att behålla mitt 3060ti ett tag till.

Jag har själv inte hållit mig ajour de senaste åren på vad man bör leta efter när man tex väljer moderkort, minneshastigheter osv därav vänder jag mig till forumet.

jag tänker mig antingen en 7800x3d alt 9800x3d med passande moderkort samt 64gb minne.

Jag har som sagt ingen övre budget direkt och kan betala en tusing extra för ett dyrare moderkort tex om det är motiverat att göra det.

jag vill dock inte betala mer än vad jag behöver.

Tar tacksamt emot tips/färdiga byggen från tex komponentkoll. motivera gärna varför olika delar valts.

Tack på förhand!