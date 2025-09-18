Uncle Leroy
Medlem
●
Tjena,
Har skaffat en gen 5 SSD som jag ska installera Windows 11 på. Har Windows 11 på usb sticka så har koll på hur jag installerar. Har sedan tidigare 2st Gen 4 SSD diskar varav en av dem har Windows 11 installerat. Hur ska jag göra för att det inte blir en konflikt i systemet med 2st Windows 11. Är inte helt 100 på hur jag ska göra för att formatera Gen 4 SSD:n och i vilken ordning det ska göras. Vore tacksam för hjälp.
Mvh
Jag skulle tagit ut dom gamla diskarna först in med den nya disken och boota upp w11. Vet man med säkerhet att inget blir fel
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.