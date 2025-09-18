Tjena,

Har skaffat en gen 5 SSD som jag ska installera Windows 11 på. Har Windows 11 på usb sticka så har koll på hur jag installerar. Har sedan tidigare 2st Gen 4 SSD diskar varav en av dem har Windows 11 installerat. Hur ska jag göra för att det inte blir en konflikt i systemet med 2st Windows 11. Är inte helt 100 på hur jag ska göra för att formatera Gen 4 SSD:n och i vilken ordning det ska göras. Vore tacksam för hjälp.

Mvh