Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Terramasters nya NAS är snabbare och smartare

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Terramasters nya NAS är snabbare och smartare

Utrustad med fyrkärning Intel-processor kan den bland annat omkoda 4K-video.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Innan den obligatoriska, "AMD är bäst, Intel kan dööö": AMD kan inte göra korrent HDR tonemapping när man transcodar i Plex. Det har varit så i evigheter. Intel och Nvidia är vad som gäller om man vill köra Plex eller liknande.

Visa signatur

Intel i9-12900K | Asus STRIX Z690-I | 32 GB DDR5-6400 CL30 | AMD Radeon RX 7900 XTX | WD Black SN850 1 TB
Asus ROG Loki SFX-L 750W | SSUPD Meshlicious | Arctic Cooling Freezer II 280 | Alienware AW3423DWF

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Finns det någon anledning att kolla på något annat än Synology när det gäller NAS idag? Tidigare var Synologys OS DSM överlägset det mesta på marknaden i form av vad man kunde göra. Finns det andra aktörer som kommit i närheten?

Har inte jättebra koll på utvecklingen här ska jag säga.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av ]P[:

Finns det någon anledning att kolla på något annat än Synology när det gäller NAS idag? Tidigare var Synologys OS DSM överlägset det mesta på marknaden i form av vad man kunde göra. Finns det andra aktörer som kommit i närheten?

Har inte jättebra koll på utvecklingen här ska jag säga.

Gå till inlägget

Idag är det tvärtom, undvika synology på grund av deras nya begränsningar gällande hårddiskar man kan använda.
Dom har blivit för stora och nu har girigheten tagit över.

Visa signatur

//Gelantious
I heard life sucks, that''s why I''m glad I don''t have one.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av ]P[:

Finns det någon anledning att kolla på något annat än Synology när det gäller NAS idag? Tidigare var Synologys OS DSM överlägset det mesta på marknaden i form av vad man kunde göra. Finns det andra aktörer som kommit i närheten?

Har inte jättebra koll på utvecklingen här ska jag säga.

Gå till inlägget

Var det inte Synology som blev helt galna och nitiska när det kommer till vilka diskar de supporterar i sina NASar? Och sitter det inte en disk som finns på Compatibility List så kan du glömma support.
Kollade nyligen på en flashbaserad NAS till jobbet där deras "egna" 4tb SSD går på 10k styck, sen fanns det två till vendors vars diskar inte säljs i sverige. Slutade med en QNAP och WD red 4tb SSD för 3500 styck.

Visa signatur

SHEPERD S HEPAURD SHEPARUD!!!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av ]P[:

Finns det någon anledning att kolla på något annat än Synology när det gäller NAS idag? Tidigare var Synologys OS DSM överlägset det mesta på marknaden i form av vad man kunde göra. Finns det andra aktörer som kommit i närheten?

Har inte jättebra koll på utvecklingen här ska jag säga.

Gå till inlägget

Synology verkar ha bytat strategi och riktar sig idag mer och mer till företagsmarknaden. De är mer nerlåsta idag och mer eller mindre kräver att man använder Synology-brandade hårddiskar och minnen. Så man betalar ett högre pris och får förhoppningsvis mer support och garanti vilket är viktigare för företag. För hemanvändare och powerusers är då andra nyare märken mer lockande. Ugreen, Terramaster, Asustor har blivit större och mer populära. Qnap verkar ha stannat av.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Keeper of Traditions

Artikeln kändes väldigt mycket som en "reklam-artikel", men ni kunde ju nämnt pris åtminstone. $370 om någon annan är intresserad.

Hur är Terramaster vanligtvis? Är de bra?
Är sugen på en ny NAS/server.

Visa signatur

|| AMD Ryzen 9800X3D || Asus RTX 4070 TI Super TUF || Samsung 990 PRO 4TB || Kingston Fury CL30 64GB || Corsair RM 850x || Antec P183 || Asus G-Sync RoG Swift PG279Q || Dell XPS 15 ||

The Force is like Duct Tape, it has a light side, a dark side, and holds the universe together.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Går Terramaster ens att köpa via "vanliga" återförsäljare här i Sverige? Det verkar vara i princip uteslutande Synologyfokus nuförtiden, t.o.m. QNAP går knappt att få tag på.

Visa signatur

Dator: MB: Gigabyte B760 Gaming X | SSD: Samsung 990 Pro M.2 1TB + Crucial P3 M.2 1TB CPU: Intel Core i7 14700 2.1 GHz 61MB | RAM: Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 4800MHz CL40 Vengean | Grafikkort: ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO 8GB OC | Chassi: be quiet! Pure Base 600 Silver | PSU: Corsair RM750e ATX 3.0 750W V3 | Optisk: ASUS BW-12B1ST Blu-Ray/DVD brännare | CPU-kylare: Thermalright Peerless Assassin 120 SE | Operativ: Windows 11 | Scanner: Canon Canoscan 9000F
Övrigt: Nintendo Switch, Switch 2, NES Mini, SNES Mini, Nintendo New 3DS, NES, Famicom AV, PS3, PS5, AppleTV 4K, Synology NAS DS923+ (32GB), iPhone 16 Pro 128GB, LG OLED 55C2

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av oRBIT2002:

Går Terramaster ens att köpa via "vanliga" återförsäljare här i Sverige? Det verkar vara i princip uteslutande Synologyfokus nuförtiden, t.o.m. QNAP går knappt att få tag på.

Gå till inlägget

Tror inte det. Ugreen finns ju dock som ett alternativ iallafall på Inet

Visa signatur

Desktop Fractal Design Define 7 Compact | Asus ROG Strix X870-F Gaming | AMD Ryzen 9800X3D | Kingston Beast 64GB 6000Mhz | Sapphire AMD Radeon 9070xt Nitro+ | Kingston KC3000 2TB| Corsair RM750E Skärm Asus ROG XG43UQ NAS X-Case Extra Value 424 | Supermicro X10DRL-i | 2xIntel Xeon E5-2640 v3 | Samsung 4x16GB ECC | EVGA Supernova G2 1300W | WD Red 8x3TB 8x6TB | Seagate Ironwolf 8x8TB | Samsung 840 Evo 2x256GB | Freenas 11.1 | UPS Eaton Powerware 3S 700 DIN

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Behöver byta NAS och Terramaster ser nice ut, dock har jag en tendens att vara lite märkestrogen och eftersom jag kört samma Asustor i 14 år och fortfarande funkar perfekt, så kanske det.

Annars tittar jag oxå på hemmabygge med Jonsbo's lilla N1 HDD chassi som är riktigt trevligt.

Men, hur många kör transkodning på nasen? Tycker mig aldrig ha behövt det, eller media server.

Visa signatur

Proud AMD customer since 1998!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Utvecklingen inom NAS verkar gå till snabbare, pråligare, dyrare varje gång jag läser en sådan här artikel. Kan vi få en långsammare, billigare och tråkigare produkt så blir jag glad.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av superapan:

Innan den obligatoriska, "AMD är bäst, Intel kan dööö": AMD kan inte göra korrent HDR tonemapping när man transcodar i Plex. Det har varit så i evigheter. Intel och Nvidia är vad som gäller om man vill köra Plex eller liknande.

Gå till inlägget

Synd att N5095 är en så gammal CPU så att det saknas de senaste videoformaten.
Se Jasper Lake i tabellen https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video#Hardware...
Hade varit bättre med N100 eller N150 (Alder Lake) istället.

Håller med i övrigt gällande hårdvarukodning i GPU att intel och nvidia är bättre än AMD. Men har man en kraftfull AMD CPU kan man komprimera med mjukvara hyfsat snabbt så det behöver inte spela så stor roll. Dock brukar det inte vara så snabba CPU i en NAS.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Dunder:

Artikeln kändes väldigt mycket som en "reklam-artikel", men ni kunde ju nämnt pris åtminstone. $370 om någon annan är intresserad.

Hur är Terramaster vanligtvis? Är de bra?
Är sugen på en ny NAS/server.

Gå till inlägget

minisforum har en fräck "server/nas" som antagligen drar lite mer, men också har mer prestanda

https://minisforumpc.eu/products/minisforum-n5-desktop-nas?va...

Visa signatur

CPU: R7 9800X3D | GPU: Asrock 7900XTX Taichi OC | MB: Asus B650E-I| RAM: 2x32 Kingston Fury @6000MHz CL30|Cooling:Noctua NH-D15 G2|PSU: Phanteks AMP GH Platinum 1000W|SSD: Kingston Fury Renegade 2TB + Corsair MP510 4TB |CASE:Streacom DA6 XL Chrome

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar