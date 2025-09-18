Flytta Windows licenser
Hej
Jag håller på att bygga en ny arbetsstation. Hårdvara är i stort sett klar.
Nu letar jag bästa sättet att hitta en Windows 11 licens.
Går det t.ex flytta min gamla licens till den nya datorn?
Beror på vad för typ av licens det är. Om den gamla datorn är en OEM (HP, Dell osv) så är oddsen att du kan flytta över licensen väldigt liten.
Om det är en egenbyggd dator med retail-licens så kan du flytta över den. Enklast är om du knyter den till ett MS-konto då är det bara att logga in med det kontot på nya maskinen och aktivera på nya datorn.
Om det är Retail och bundet till ett icke-lokalt konto skulle jag vilja säga att det inte är några problem att flytta till den nya. Om jag inte läst helt galet och minns helt fel behöver man avaktivera licensen på den gamla datorn.
