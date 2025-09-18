FSR4 på RDNA3, RDNA2 i Windows

Jag ser inget skrivas om detta här det kanske kommer en nyhetstråd men jag kickar igång denna i allafall.

Kortfattat så läckte ju AMD FSR4 filer de inte skulle häromveckan.

Nyhetsartikel om det här: https://www.sweclockers.com/nyhet/41635-amd-lackte-fsr-4-kod-stod-for-aldre-kort-kan-vara-pa-vag

Nu har användare lyckats faktiskt köra dessa filer på kort som inte är RDNA4. Med sjukt goda resultat!

https://www.reddit.com/r/radeon/comments/1nhkkr8/fsr_sdk_leak_contained_fsr_4_files_that_work_on/

Exempel på FSR3 vs FSR4 på RDNA3 kort:

https://old.reddit.com/r/radeon/comments/1nj9zjo/honey_wake_up_fsr_4_on_rdna_3_is_fire/

https://www.reddit.com/r/radeon/comments/1ni9e0y/yeah_ill_take_that_fps_drop_for_this_fsr4_on_7900/

För de som föredrar förklaring i videoformat: (De läser praktiskt taget bara reddit trådarna men Ancient Gameplays visar och testar det också)

I Juni kunde redan användare testa FSR4 på 7900XTX men då i Linux och "riktiga FSR4" alltså officiella FP8 versionen av FSR4 genom emulering. Här var då den nyhetsartikeln om det ämnet:

https://www.sweclockers.com/nyhet/41340-linux-anvandare-gor-det-omojliga-fsr-4-med-rx-7900-xtx

Skillnaden idag är då alltså att det inte är emulering som krävs och då presterar Int8 versionen avsevärt bättre än FP8 emuleringen som testades. Det är såklart fortfarande mer tungdraget än FSR3 men ser ut att vara värt det.

Jag har personligen provat FSR4 genom Optiscaler i Horizon Forbidden West. Skillnaden i visuella var klart svårare att se i screenshots men i rörelse ser man mindre skimrande med FSR4. Prestandaskillnaden är väl det som är värt att beskåda då. Jag går från 104 FPS till 98 FPS. 94% av prestandan av FSR3 är ungefär vad Daniel Owen nämner också i det exemplet där så helt i linje.

Horizon Forbidden West FSR3 Quality:

Horizon Forbidden West FSR4 Quality:

Ja men så hur gör man då om man själv vill prova?

https://www.reddit.com/r/radeon/comments/1njk4s7/tutorial_for_using_fsr_4_through_optiscaler_on/