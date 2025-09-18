Uppdatering av komponenter i musikdator

Hej!

Jag kommer innan årets slut uppgradera min arbetsstation som jag använder för att skriva filmmusik (både orkestral och elektronisk) och detta kräver ju en del av burken i form av processorkraft, snabb lagring och mycket RAM. Har en del grejer som jag gärna behåller om möjligt, det jag vill/behöver byta ut är moderkortet, CPU, interna lagringen och RAM-minnet. Jag märker att datorn för vissa mer krävande projekt inte riktigt håller måttet (vet inte riktigt vad det är som är sinkar den) och har även lite problem med USB-kontakterna på baksidan av moderkortet.

Min budget för uppgraderingarna är runt 12000:- i runda slängar. Det jag önskar är som sagt mycket processorkraft, stor och snabb lagring och snabba RAM-minnen (har dock insett att jag just för tillfället inte behöver 128 GB utan 96 räcker) och ett par snabba USB-portar för externt ljudkort, MIDI keyboard och liknande.

Här är min nuvarande build: https://pcpartpicker.com/user/MrLoullers/saved/vYRPFT

Här är den jag knåpat ihop och önskar lite feedback på (funkar det ihop, finns det bättre/mer prisvärda komponenter m.m.): https://pcpartpicker.com/list/RBXz3w

Ställ gärna följdfrågor om ni behöver så svarar jag så gott jag kan och tack på förhand för hjälpen!