Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Uppdatering av komponenter i musikdator

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Uppdatering av komponenter i musikdator

Hej!

Jag kommer innan årets slut uppgradera min arbetsstation som jag använder för att skriva filmmusik (både orkestral och elektronisk) och detta kräver ju en del av burken i form av processorkraft, snabb lagring och mycket RAM. Har en del grejer som jag gärna behåller om möjligt, det jag vill/behöver byta ut är moderkortet, CPU, interna lagringen och RAM-minnet. Jag märker att datorn för vissa mer krävande projekt inte riktigt håller måttet (vet inte riktigt vad det är som är sinkar den) och har även lite problem med USB-kontakterna på baksidan av moderkortet.

Min budget för uppgraderingarna är runt 12000:- i runda slängar. Det jag önskar är som sagt mycket processorkraft, stor och snabb lagring och snabba RAM-minnen (har dock insett att jag just för tillfället inte behöver 128 GB utan 96 räcker) och ett par snabba USB-portar för externt ljudkort, MIDI keyboard och liknande.

Här är min nuvarande build: https://pcpartpicker.com/user/MrLoullers/saved/vYRPFT
Här är den jag knåpat ihop och önskar lite feedback på (funkar det ihop, finns det bättre/mer prisvärda komponenter m.m.): https://pcpartpicker.com/list/RBXz3w

Ställ gärna följdfrågor om ni behöver så svarar jag så gott jag kan och tack på förhand för hjälpen!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vad för mjukvara använder du? tycker datorn du har borde vara mer än tillräcklig för musikproduktion.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Hedersmedlem

Vilka slags problem får du med nuvarande?
Kör du ASIO med hög buffer size där det fungerar (dvs vid produktion, mixning och inte inspelning med VSTs)? Typ 2048 samples eller nåt åt det hållet?

Visa signatur

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av tonii:

Vad för mjukvara använder du? tycker datorn du har borde vara mer än tillräcklig för musikproduktion.

Gå till inlägget

Min DAW är Reaper och sen använder jag en hel drös med ljudbibliotek (främst Cinematic Studio Series, East West Hollywood Orchestra och Komplete 15). Ja alltså den fungerar och klarar av mycket men programmet blir ju segare ju större projekt jag jobbar på. Jag är nog mest lite nojjig kring att själva moderkortet börjar ge upp med USB-portarna och att en av värmespridarna som sitter på SSD:erna har också börjat lossna så den har jag också varit lite nojig över, har dock ersatt den värmespridaren med en ny.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Thomas:

Vilka slags problem får du med nuvarande?
Kör du ASIO med hög buffer size där det fungerar (dvs vid produktion, mixning och inte inspelning med VSTs)? Typ 2048 samples eller nåt åt det hållet?

Gå till inlägget

Jag kör alltid högsta buffer size som går att ha eftersom jag inte spelar in något utan enbart skriver musiken direkt i DAW:n. Det är inget egentligt som varit tydligt fel det är nog mer att det går lite segare när jag jobbar i större projekt med mycket effekter och liknande.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Varför är du så orolig över usb-portar? Högst sällsynt att de skulle gå sönder. Varken MIDI keyboard eller ljudkort kräver någonting annat än USB 2.0, om ens det. 5V 0.5A typ.

Visa signatur

It’s more fun to compute.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar