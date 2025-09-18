Spara filer under längre tid

Skrivet av kingenandy: Hej på er, förra året så gick min hårddisk sönder där jag hade alla bilder och filmer på mina barn. som tur var så kunde jag föra över allt till en ny hårddisk som jag köpte men det fick mig att börja fundera, hur gör man bäst i att spara det på lång sikt? det finns ju en massa alternativ och jag känner mig väldigt osäker på vilket som kan vara det bästa alternativet för mig. det som jag vet om som finns är ju: molnlagring extern hårddisk nätverksbaserad hårddisk egen server är det nått jag har missat? och hur skulle ni göra för att spara filer på bästa sätt och utan kanske kosta en förmögenhet också. och försök förklara också. Om ni tycker en extern hårddisk, berätta varför isånnafall ha en fortsatt trevlig dag Gå till inlägget

Tekniskt enklast:

Konsumentinriktad backupprogramvara med lagring på flera hårddiskar som du roterar mellan och förvarar hos en vän som inte är en direkt granne.

Nackdel: manuell process, och du riskerar att tappa så mycket data som hinner sparas mellan gångerna du roterar hårddiskarna.

Bättre, exempel 1:

Backupprogramvara som klarar lagra både till lokal disk och till molnlagring - eller två olika backupprogram för vardera ändamålet.

Fördel: löser den manuella biten.

Nackdel: dyrare; molnlagring hyrs ofta per sparad datamängd per månad.

Bättre, exempel 2:

Köp två NAS eller sätt upp två servrar.

Peka ut den ena servern som lagring för backupprogramvaran du kör.

Låt server 2 hämta data från server 1 via exempelvis storage snapshots.

Se till att server 1 inte kan initiera trafik mot server 2 eller delar inloggningsuppgifter med den.

Ställ server 2 hemma hos en vän i en annan stad.

Fördel: potentiellt full kontroll över din data utan att förlora möjligheten till automatiska backuper.

Nackdel: Dyrt i inköp. Kräver viss teknisk kompetens. Om du väljer NAS kan de ha artificiellt begränsad livslängd efter vilken denna lösning blir ett potentiellt säkerhetshot.