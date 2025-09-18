Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Xbox-läge aktiverat på Asus ROG Ally i Windows 11

Melding Plague

Det resurssnåla spelläget lanseras i oktober, men kan redan nu testas med handhållna enheter.

Läs hela artikeln här

Jag vill ha det här läget till min stationära PC, likt Big Picture Mode i Steam. Finns några planer på stöd för det?

Ryzen 7 5800X3D || Gigabyte AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE 16GB || G.Skill Flare X 16GB 3200MHz CL14 || Gigabyte B550I Aorus Pro AX || Corsair 34WQHD240-C OLED || Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB || Samsung SSD 990 PRO 4TB || Corsair SF1000 || Thor Zone NANOQ R Chalk || 3xNoctua NF-A14x25 G2 PWM || Corsair iCUE LINK TITAN 280 AIO

Kan vara användbart om det nånsin kommer en Steam Console fast som körs på Windows. Just nu så lägger jag faktiskt bara alla spelen på skrivbordet på min handhållna och det funkar bra. Trycker bara två gånger på touch skärmen efter jag startat enheten och jag är inne i spelet. Tycker det finns en viss överreaktion mot Windows på handhållen, tror problemet är mer små skärmar på 7'' och mindre som försvårar touchförmågan.

Borde det inte bli ännu mer resurssnålt att köra spelen via Legendary-klienten?

Sen är väl just Celeste ett spel som kan köra på en potatis? Så frågan är hur långt man vill gå.

Hoppas det funkar på PC med, vore ju jätte bra.

Skrivet av walkir:

Borde det inte bli ännu mer resurssnålt att köra spelen via Legendary-klienten?

Säkerligen, men det ger nog en mycket mindre % prestanda än att stänga ner onödiga systemprocesser som bara ligger i bakgrunden bara för att. Men vill man kräma ur allt man kan så är det kanske ett bra val. Men ett ännu bättre val skulle vara att inte köra Windows alls

