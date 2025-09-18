Tofu60 Redux (E-White) + Lamzu Maya (vit) & Lamzu Thorn 4K (svart)

Tofu60 Redux - har använts under en längre period, men är i stort sett felfri om man bortser från envist damm. Oöppnad förpackning med skruvmejsel + PCB-skruvar och extra stand-offs medföljer utan extra kostnad. Originalpris från KBDfans ~600kr, så 300kr som utgångspris?

Lamzu Maya - använts under en längre period, men funkar fortfarande precis som den ska och har inga defekter att tala om. Lådan är något kantstött (se bild), men är annars hel. Allting förutom anti-damm sticker medföljer i köpet. Köptes för 1450, men med tanke på användning så 500kr?

Lamzu Thorn 4k - har knappt använts för att jag inte är så stort fan av passformen. Lådan är kantstött (se bild), men annars hel. Allting medföljer i köpet. Köptes för 1000kr, och med tanke på brist på användning så 700kr som utgångspris?

Jag skickar iväg eventuellt köp med posten. Följt möjligt att köpa allting separat eller allt i ett. Köparen får stå för fraktkostnader.

Läs hela annonsen här