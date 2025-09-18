Låna CPU AM4 Ryzen 1000 el 2000 i Sthlm

Hej! Ska gå från Bristol Ridge till Vermeer på ett moderkort och behöver uppdatera BIOS. Tyvärr är stöd för Bristol Ridge borttaget i nyare versioner så behöver mellanlanda någonstans.

Det behöver vara något av följande:

Pinnacle Ridge

Summit Ridge

Raven Ridge (ej Athlon)

dvs Ryzen 1000 eller 2000.

Finns det någon centralt i Stockohlmsområdet som kan låna ut en sådan? Eller byta mot en gammal laptop eller något alt. sälja billigt.

ps. Jag vet att AMD erbjuder en lånetjänst men tänkte kolla här först och slippa posten. Jag vet även hur man flashar t.ex. med en Raspberry PI (har gjort det förr), men vill ha extra säkerhet.

