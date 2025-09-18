Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Nvidia investerar 46 miljarder i Intel

1
Melding Plague

Nvidia investerar 46 miljarder i Intel

Ska utveckla x86-systemkretsar med Geforce RTX-grafik.

Läs hela artikeln här

Medlem

Jag kan väldigt lite om teknik men det låter som ett sådant partnerskap kan skapa intressanta (tekniska) resultat.

Medlem

@Yoshman kommer om 3....2...1... och förklarar för er att x86 är dött...

Medlem

Äntligen lite konkurrens från Intel-hållet. Ganska sjukt att säga men de har suttit i en underdogställning i ett ganska bra tag nu. Sist jag hade en processor från Intel måste ha varit för 8-10 år sedan.

Medlem
Sjuka är att en hel del fortfarande går på deras marketing skit, och inte vill inse att dem varit rätt... Förlegade rätt länge.

Men, hoppas verkligen att detta ger Intel den knuff i ryggen dem behöver att få fart på sitt igen så vi har 2x starka konkurrenter så att utvecklingen börjar hoppa igång mer en det gör idag, hade varit skönt att se Intel bara medge att dem satsat fel och be om ursäkt för det för att sedan gå fullt mot att faktiskt nya innovationer och inte sitta och försöka övertyga den stora massan att man inte "behöver" mer en 4/6cores tex.

Sen hoppas jag VERKLIGEN att Intel inte låter Nvidia lägga sig i om deras GPU satsningar, för isåfall är detta bara ett move för Nvidia att hålla marknaden i ett järngrepp.

Medlem
What, Intels iGPU är markant bättre än AMDs likväl teamBlue är ju påväg med ganska ok budgetalternativ i grafikkortsvärlden. Så den här nyheten tror jag är dålig nyhet. Mindre teamBlue grafikkort och inget mer intel iGPU med deras ljuvliga quicksync. Buuu!

Medlem

Detta kan ju inte vara lagligt. Ur konkurrensperspektiv och för en fungerande marknad så måste detta stoppas tänker jag. Samtidigt så är en "fri" marknad redan satt ur spel med tanke på Nvidias otroliga dominans.

Medlem

But why?

Känns som NVIDIA har huvudfokus på ARM/RISC, men att de har så mycket pengar över att de vill/kan täcka alla baser. Men förmodligen också för att "investera" i Murica.

Medlem
Han har väl aldrig skrivit att x86 är dött bara att det blir mindre relevant i framtiden.

Medlem
Menar du att du använt AMD cpuer med igpu senaste 8-10 åren då eller?
För detta spelar absolut noll roll för användare som kör dedikerad gpu.

Sen är intel ju inte direkt bakom amd på något sätt gällande igpu.

Medlem
Nja, Intel har legat bakom AMD med igpu prestanda båda i diy konsumentprocessorer och specialdesignade kretsar som används i eg. konsoller.

Medlem

Lite tråkigt med tanke på att Intel håller på att själv försöka slå sig in på GPU marknaden, undrar vad detta betyder för deras egen GPU avdelning ?

Medlem

Tror det här görs för att konkurrera med AMD Ryzen AI max lineup som ser ut att kunna bli ett riktigt starkt kort för hemmapulare. Kommer nog bli en stor marknad.

Medlem

Det går dåligt för intel nu och de behöver ha kapital.

Värre tycker jag är att det jag har sett kommer att komma nu kommer. Det är att olika världsdelar ej samarbetar, det blir olika lösningar. Och för en tekniknörd så vill vi kanske ha den bästa tekniken och nu minskar utbudet.
Jag tänker på att Kina inte längre låter deras företag köpa Nvidia chip. https://computersweden.se/article/4059289/kina-forbjuder-kop-...
Och vi i väst gör lite motsatsen.

Det blir skit för oss som gillar ny cool teknik.

Medlem

Jag hoppas detta inte betyder proprietära lösningar för grafik i spel. Något super duper RT läge som kräver inte bara gpu från Nvidia utan även en cpu från Intel, till exempel.

Medlem
Desktop/Laptop-marknaden domineras i allra högsta grad av x86 och det har visat sig svårt att få in ARM där, främst för att det mest populära operativsystemet på dessa är rent skräp.

Spaningar:

Skulle inte bli förvånad om Nvidia en vacker dag är majoritetsägare i Intel.

Närsom lär Intel släppa pressreleasen om att de lägger ner satsningen på GPU:er.

Medlem

Inte så kul för linuxfolket om det kommer kräva att man kör Nvidias drivrutiner, körde Nvidia under 2 år i Linux. Never going back.

Medlem

Nvidia får många intelaktier i byte, är detta räddning för Intel?

Medlem
TBF, Nvidia börjar inse att FOSS är rätt steg, först den öppna modulen och numera bidrar de även till Mesa och kärnans nya Nvidia-driver

Medlem
Hmmm, betyder detta att Intel kommer börja tillverka Nvidias GPUer?

Medlem
Misstänker att det handlar om vissa modeller, som för konsoller och gaming-handhelds. Tillverkningen lär säkert TSMC stå för.

Medlem
It's dead, Jim. Dead, I tell you.

1
