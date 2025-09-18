Nvidia investerar 46 miljarder i Intel

Skrivet av runicgol: Äntligen lite konkurrens från Intel-hållet. Ganska sjukt att säga men de har suttit i en underdogställning i ett ganska bra tag nu. Sist jag hade en processor från Intel måste ha varit för 8-10 år sedan. Gå till inlägget

Sjuka är att en hel del fortfarande går på deras marketing skit, och inte vill inse att dem varit rätt... Förlegade rätt länge.

Men, hoppas verkligen att detta ger Intel den knuff i ryggen dem behöver att få fart på sitt igen så vi har 2x starka konkurrenter så att utvecklingen börjar hoppa igång mer en det gör idag, hade varit skönt att se Intel bara medge att dem satsat fel och be om ursäkt för det för att sedan gå fullt mot att faktiskt nya innovationer och inte sitta och försöka övertyga den stora massan att man inte "behöver" mer en 4/6cores tex.

Sen hoppas jag VERKLIGEN att Intel inte låter Nvidia lägga sig i om deras GPU satsningar, för isåfall är detta bara ett move för Nvidia att hålla marknaden i ett järngrepp.