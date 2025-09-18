Compaq Presario CQ2910EO modell utan PSU och 24-pin

Hej!

Jag har tagit på mig uppgiften att fixa en gammal stationärdator till min arbetsgivare. Jag har gjort rent datorn med tryckluft och börjar titta på platsen för nätaggregatet i chassit. Till min förvåning inser jag att plåten som jag antog var löstagbar sitter fast med nitar

och på I/O panelen finns porten DC in mer likt en laptop. Moderkortet saknar dessutom 24-pinskontakt.

Jag har aldrig sett denna lösning! Min arbetsgivare har inte koll på kabeln så jag undrar om någon kunnig vill hjälpa mig att hitta någon beteckning på den ac adapter som hör till denna konstiga dator.

Allt jag hittar om datorn är Netonnets gamla produktsida utan bild.

HP Compaq CQ 2000 PC

Serienummer 4CH2425LQG

Produktnummer C3U05EA#UUW

Modellnummer CQ2910EO

Tack!