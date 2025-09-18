Mini ITX bygge Cooler Master NR200p v2, söker råd

Cooler Master NR200p v2 AIO / MB / CPU

Hej,

Som rubriken antyder söker jag förslag på delar till mitt kommande Mini ITX-bygge i Cooler Master NR200p v2.

Socket AM5, planen är en Ryzen 5 7600x till att börja med för att sedan uppgradera till någon form av x3d senare, är det dumsnålt att inte gå för x3d från början?

PSU har jag redan i form av SF750.

Ska användas till spel i 1440p är tanken. Just nu Helldivers II & Diablo 4. Framåt BF6 & GTA 6.

GPU kan vänta till BF, får överleva på mitt 1060 tills dess.