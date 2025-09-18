Forum Övrigt Butiker och konsumenträtt Tråd

Vardagsmys.com legit?

Vardagsmys.com legit?

Hej,

Någon som handlat något från vardagsmys.com? Oerhört bra priser på mycket, för bra för att vara sant känns det som. De tar inte klarna men alla de vanliga betalkorten, så man kan väl alltid göra en kortreklamation om man inte skulle få hem grejerna?

Jag hade varit försiktig. Domänet skapades 6/8 2025 och har en bas i USA.
Skydd mot bedrägeri brukar bara gälla kreditkort så har du endast debit så är du nog rökt om det skulle visa sig vara en scam.

Priser:
Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan föregående meddelande. Alla belopp är i DKK – danska kronor, inklusive moms.

...

Vi levererar till hela Danmark, varje dag i veckan.
OBS: Leveransen sker som standard till hemadress, om inget annat meddelas. Vid problem, kontakta GLS och därefter vår kundservice.

Vi skickar varorna från vårt lager i Viby.

Så de är registrerade i USA, ligger i Viby (del av Sollentuna) och säljer i DKK till hela Danmark... Nä, jag skulle definitivt låta bli.

https://www.allabolag.se/foretag/ln-webshop-ab/falkenberg/pos...

Skrivet av folmeroN:

Hej,

Någon som handlat något från vardagsmys.com? Oerhört bra priser på mycket, för bra för att vara sant känns det som. De tar inte klarna men alla de vanliga betalkorten, så man kan väl alltid göra en kortreklamation om man inte skulle få hem grejerna?

Inte handlat därifrån men företaget bakom ser ut att vara samma som Lilla Napoli i Falkenberg, utnämd till Sveriges bästa pizzeria, så borde vara helt ok. De har en annan webshop med för pizzagrejer.

https://polaxs.com/ känner du igen den?

standard dropshipping-butik, räkna inte med att något som står på sidan är sant eller att du kommer få någon hjälp vid retur, reklamation osv.

Skrivet av Hoggaforfan:

Inte handlat därifrån men företaget bakom ser ut att vara samma som Lilla Napoli i Falkenberg, utnämd till Sveriges bästa pizzeria, så borde vara helt ok. De har en annan webshop med för pizzagrejer.

I detta fall skulle jag inte utesluta att nån bara har plagierat deras org nummer

Går inte betala genom Klarna.. Då är det garanterat nått lurt..

Skrivet av tonii:

Domänet skapades 6/8 2025 och har en bas i USA.

Och påstår sig redan ha +50000 nöjda kunder.

Hade själv aldrig lagt en order på den sajten.

Skrivet av zogez:

Går inte betala genom Klarna.. Då är det garanterat nått lurt..

Stämmer inte alls. Klarna är oerhört ofördelaktigt för handlare. Många som undviker.

@folmeroN Om du faktiskt tänkt beställa så kontakta den påstådda VDn https://mrkoll.se/telefonnummer/Lars-Emil-Sixto-Balado-Rimmar...

Skrivet av varget:

I detta fall skulle jag inte utesluta att nån bara har plagierat deras org nummer

Sant, mailade Napoli om det. Får se när de svarar

