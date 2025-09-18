Forum Datorer och system Bärbara datorer Köpråd Tråd

PC Motsvarighet till Macbook Air 15" och Macbook pro 16"?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

PC Motsvarighet till Macbook Air 15" och Macbook pro 16"?

Mossan velar lite mellan Macbook och PC och jag har kollat lite med jämlika motsvarigheter mot PC runt samma pris, känns som det inte är helt så enkelt.

Macbook Air 15" 24000:-
(M4, 1TB SSD 16GBram)

Saker motsvarighet:
Prestanda motsvarande
Lika bra batteritid
Liknande storlek & vikt
USB-C laddning/ström
Passiv kylning
15" Skärm i liknande klass och upplösning

Macbook Pro 16" 39000:-
(M4pro,1TB SSD,24gb ram)

Saker motsvarighet:
Prestanda motsvarande
Liknande batteritid
Liknande storlek & vikt
USB-C laddning/ström (laptops som asus pro art går bort här ex pga deras enorma powerbrick)
Ljudnivå i liknande "klass"
Högtalare med samma bra kvalitet
16" 120hz display i liknande klass & upplösning

Har ni några tips jag kan kika på som fyller dessa motsvarande kriterier?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/datorer/lapt...

Visa signatur

My rig 144hz 1440p 27" samsung g5, Asus Dual 5060ti 16gb, 5700x3d, TR Peerless assassin,MSI b550 pro vdh wifi, 32GB 3600MHz Vengeance, 1tb Pm9a1, 3TB SSD +4TB HDD, corsair rm750, Phantek p400a.
backup 180Hz MSI 1080p 24", Sapphire rx7600 8gb, Ryzen 5800x,Peerless assassin 120 , Msi b550 pro vdh wifi, 32gb 3200 corsair, 1tb PM9a1 + 2tb P220, Seasonic focus 650w, Asus Prime ap201
3rd PC Asus rtx4060, ryzen 5600, MSI b550 pro vdh, 32GB 3200, 1tb Samsung PM9A1, 1tb mx500, MSI MAG650w. HTPC Asus dual rtx3060 12gb, 10400F, 16GB, 500GB NVME, 960GB A400
Laptop Lenovo Legion 5, 2060, 4800H, 16GB, 1,5TB NVME

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Sanningen är väl helt enkelt att det inte finns någon laptop som kan jämföras med en Macbook om det inte gäller ren gaming i dagsläget. Så varför inte köra en Macbook?

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar