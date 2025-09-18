Söker hjälp i mediaspelardjungeln (Vad ska man skaffa?)

Hej!

Det börjar bli dags att skaffa en ny tv och i och med det så blir det också dags att byta ut den gamla chromecast-stickan. Har ingen direkt satt budget men vore ju trevligt att inte sticka iväg för långt över en tusenlapp. Billigt är trevligt

Har börjar läsa på lite om vad som finns men det är lite av en djungel och svårt att hitta rätt tycker jag. Tidigare har vi som sagt använt en chromecast-sticka som fungerat bra till det mesta, bara att casta från mobilen så har vi varit nöjda. Men i och med att vi byter upp oss vore det trevligt att ha något med ett GUI så att man kan titta på de streamingtjänster vi har (huvudsakligen HBO/MAX, Prime, TV4plus, svt play) "standalone" och styra med fjärrkontroll

Just när det gäller GUI så verkr ju mycket vara överröst med reklam och rekommendationer från tjänster vi man inte ens har, det vill undvikas så gott det bara går.

Tv:n blir troligen en Samsung s90d som ju har stöd för ett gäng tjänster som det är. Men en sak som vore trevlig vore möjlighet att casta från telefon och dator på samma sätt som vi gjort. Casting av själva skärmen vore också trevligt men inget måste. Vi har androidtelefoner så en apple tv med airplay är väl då inget alternativ?

Som jag förstått det så är det google tv streamer som gäller om man vill köra chromecast, och det skulle troligen funka okej med projectivy som launcher. Men när jag älst på så verkar det som att chromecastfunktionaliteten försvann med den launchern igång? Googles streamer får ju ltie kängot för prestanda också. Även för bildkvalitet hos vissa men det förstår jag inte riktigt när det är digitala format som skickas ut, elelr är det deras avkodning då?

Tanken är som sagt att skaffa en Samsung s90D (4k, hdr10, hdr10+)och så blir det väl en soundbar av något slag, troligen samsung där också. Så allt behöver ju kunna lira ihop vettigt.

Har i nuläget inget behov av att kunna spela upp material från lokal lagring, men det skulle kunna bli intressant i framtiden.

Vad finns det för alternativ till en google streamer och är det vettigt att vela eller skall jag bara köpa en streamer och vara nöjd? JAg har väl inget emot att sitta och bygga någon liten minidator och konfigurera upp den om det är ett mycket bättre val.

tldr;

Vad ska köpas?

- Så lite bloat och reklam som möjligt

- Stöd för chromecasting från dator/mobil, alternativt något liknande med samma funktionalitet

- vill kunna skicka ut bra bild och ljud

- Inte sugen på att lägga många tusen på detta.

- Fjärrkontroll är najs

Tacm på förhand!