Okänd (a) fil (er) som jag skulle vilja få tillgång till och se vad de innehåller.

Rubriken kanske är lite märklig, men jag kunde inte hitta på något bättre i skrivandets stund, så det fick bli det. Oaktat vilket, jag skall försöka förklara närmare; Jag har en gammal HHD som legat i byrålådan ett antal år, och jag vet att det finns skäl till varför jag har sparat den. jag misstänker att det finns en mängd bilder på den, men vilka jag inte kommer åt.

Av den anledningen skulle jag vilja fråga er som kan detta med datorer (inte jag m a ord) hur jag kan få tillgång till dessa filer, och än viktigare, kunna ta reda på om det faktiskt är bildfiler som ligger i mappen (se bifogat skärmklipp).

Jag har försökt att öppna filerna i Ps och LrC, men eftersom jag är tämligen kass på datorer i största allmänhet, så har jag inte lyckats. Kan någon hjälpa mig med något (gratis) program som kan tala om vad det är för filer (jag misstänker att det är mobiltelefonbilder jag tog för många år sedan) och hur jag skall få tillgång till dessa !?

Tack på förhand.