Varför USB-anslutningsljud ideligen när jag har prylar anslutna?
lexus430
Medlem
●
rwkk
Medlem ★
- Plats
- Skåne
- Registrerad
- Feb 2021
●
Verkar vara kabeln som är problemet? Men jo det går oaf i Windows10 att manuellt ändra på eller ta bort ljud för det specifikt, glömde bara hur
lexus430
Medlem
- Registrerad
- Apr 2004
●
Då blir det att stänga av ljudet för samtliga enheter som ansluts resp. kopplas ifrån. Det kanske är lika bra i och för sig för jag behöver ju egentligen inget ljud som bekräftar anslutningen. Tror jag testar det. Tack för tipset!
lexus430
Medlem
- Registrerad
- Apr 2004
●
Glömde skriva att man ändrar detta i kontrollpanelen och väljer "Maskinvara och ljud" samt under Ljud väljer man "Ändra ljud för händelser" och där väljer man sedan "Inget" under "Ljud" för respektive "Enheten är ansluten" och "Enheten är frånkopplad".
