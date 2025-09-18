Varför USB-anslutningsljud ideligen när jag har prylar anslutna?

Jag börjar nu tröttna på min dator som ger ifrån sig ett ljud var femte sekund typ när jag har bankdosan ansluten visa usb eller om jag laddar mina trådlösa proppar via usb. Ljudet är alltså det ljud som spelas upp när man ansluter en usb-enhet resp. kopplar ifrån densamma. Dessa ljud spelas upp konstant med fem sekunders mellanrum tills jag drar ut enheterna. Det måste väl ändå gå att stänga av detta irriterande ljud? Använder jag en usb-kabel som endast är till för laddning så låter det inget men det är inte alltid jag har den tillgänglig vid datorn. Bankdosan kräver ju dessutom möjlighet till att skicka data via kabeln. Tacksam för tips!

Moderkortet är ett ROG strix x670e-f. Dock torde inte MB spela någon större roll eftersom jag hade samma problem med den tidigare datorn.