Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Varför USB-anslutningsljud ideligen när jag har prylar anslutna?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Varför USB-anslutningsljud ideligen när jag har prylar anslutna?

Jag börjar nu tröttna på min dator som ger ifrån sig ett ljud var femte sekund typ när jag har bankdosan ansluten visa usb eller om jag laddar mina trådlösa proppar via usb. Ljudet är alltså det ljud som spelas upp när man ansluter en usb-enhet resp. kopplar ifrån densamma. Dessa ljud spelas upp konstant med fem sekunders mellanrum tills jag drar ut enheterna. Det måste väl ändå gå att stänga av detta irriterande ljud? Använder jag en usb-kabel som endast är till för laddning så låter det inget men det är inte alltid jag har den tillgänglig vid datorn. Bankdosan kräver ju dessutom möjlighet till att skicka data via kabeln. Tacksam för tips!
Moderkortet är ett ROG strix x670e-f. Dock torde inte MB spela någon större roll eftersom jag hade samma problem med den tidigare datorn.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Verkar vara kabeln som är problemet? Men jo det går oaf i Windows10 att manuellt ändra på eller ta bort ljud för det specifikt, glömde bara hur

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Då blir det att stänga av ljudet för samtliga enheter som ansluts resp. kopplas ifrån. Det kanske är lika bra i och för sig för jag behöver ju egentligen inget ljud som bekräftar anslutningen. Tror jag testar det. Tack för tipset!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Glömde skriva att man ändrar detta i kontrollpanelen och väljer "Maskinvara och ljud" samt under Ljud väljer man "Ändra ljud för händelser" och där väljer man sedan "Inget" under "Ljud" för respektive "Enheten är ansluten" och "Enheten är frånkopplad".

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar