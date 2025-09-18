PC + 40" MSI IPS: RTX 5080 | 7800X3D med AIO | 32GB | X670E | 1500w | Lian Li

Säljer min stationära dator då jag inte spelar särskilt mycket längre.

Bra komponenter och kan spela allt i 4K utan problem.

Skärmen är en 40" ultra-wide IPS från MSI, 3440x1440, 155 Hz.

Chassit är ett rymligt Lian Li O11D derbau8er edition med spegelglas (speglar när den är avstängd och syns igenom när det lyser inifrån).

Processorn är vattenkyld med en Corsair H150i AIO.

Låg temp inuti med många fläktar (3 x insug undersida, 3 x insug sida, 3 x utblås upptill med radiatorn, 2 x utblås baksida).

Väldigt bra PSU från be quiet på 1500 w 80+ titanium cert.

Asus X670E-Plus moderkort med stöd för upp till PCI-E 5.0 för både lagring och GPU.

GPUn sitter vertikalt med mount och PCI-E 4.0 riser (PCI-E 4.0 räcker gott och väl, ska vara obefintlig skillnad mot 5.0)

2 x 16GB DDR5 minnen, satta i 6000MHz (lämpligast för AM5). Är CL40 men det gör ingen större skillnad med X3D CPU.

Har kvitton på följande:

GPUn inköpt juni 2025 från Proshop, skärmen inköpt feb 2025 från Webhallen, CPUn inköpt mars 2024 från Inet, 4TB SSDn inköpt nov 2024 från Inet, moderkortet inköpt okt 2022 från Inet, PSUn inköpt april 2022 från Inet, tangentbordet inköpt sep 2024 från Webhallen, Xtrfy musen inköpt sep 2024 från Scandinavian Photo.

Föredrar hämtning inom Gävleborg men kan skickas med Blocketpaket eller DHL (packar isf bra med grafikkortet avmonterat).

Pris:

Datorn: 23000 eller budgivning (dock inga bud under 20k tack)

Skärmen: 2500 eller bud (säljer dock inte innan jag fått datorn såld)

Kan även tänka mig sälja i delar men föredrar sälja komplett.

Har även ett Corsair K65 Plus Wireless (bästa tangentbordet jag provat, haft ett Keychron Q1 men gillar detta bättre) samt Xtrfy M8 wireless och Logitech G603 Lightspeed wireless möss jag kan sälja bara jag får datorn såld.

Komponenter:

MSI MAG401QR / 40" / IPS / 3440x1440 / 155 Hz / 1ms / 2xHDMI,DP,USB-C / Adaptive-Sync / VESA

https://www.webhallen.com/se/product/367541-MSI-MAG401QR-40-I...

Palit Geforce RTX 5080 GamingPro OC 16 GB GDDR7 RAM

https://www.palit.com/palit/vgapro.php?id=5405&lang=

Cooler Master Vertical Graphics Card Holder Kit V3 with PCI-E 4.0 Riser Cable

https://www.coolermaster.com/en-global/products/vertical-gpu-...

AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz 104MB CPU Processor

https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/700...

Corsair H150i Elite RGB AIO Vattenkylning

https://www.corsair.com/us/en/p/cpu-coolers/cw-9060060-ww/icu...

ASUS TUF Gaming X670E-Plus

https://www.asus.com/se/motherboards-components/motherboards/...

DDR5 T-Force Delta RGB 2x16GB 6400MHz CL40

https://www.teamgroupinc.com/en/product-detail/memory/T-FORCE...

1TB NVMe SSD M.2 PCIe 4.0 PNY XLR8 CS3040 5600 MB/s 4300 MB/s Write/Read

https://www.pny.com/cs3040-m2-nvme-ssd

4TB NVMe SSD M.2 Kingston KC3000 M.2 2280 PCIe 4.0, 7000/7000MB/s Write/Read

https://www.kingston.com/en/ssd/kc3000-nvme-m2-solid-state-dr...

PSU: be quiet! Dark Power Pro 12 1500W 80+ Titanium

https://www.bequiet.com/en/powersupply/1922

Chassi Lian Li O11D DER8AUR Edition med spegelglas

https://lian-li.com/product/pc-o11-dynamic/

3 x EK-Vardar EVO 120 mm D-RGB fläktar på undersidan

https://www.ekwb.com/shop/ek-vardar-evo-120er-rgb-500-2200-rp...

3 x Corsair 120 mm fläktar på sidan

2 x Noctua NF-A8 PWM 80 mm fläktar på baksidan

https://noctua.at/en/nf-a8-pwm

K65 PLUS WIRELESS 75% RGB Mechanical Gaming Keyboard (ND)

https://www.corsair.com/se/sv/p/keyboards/ch-91d401l-nd/k65-p...

XTRFY M8 WIRELESS BLACK

https://cherryxtrfy.com/mice/m8-wireless/

