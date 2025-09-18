Nintento gameboy color

Fumkbulle
Medlem
Två nintendo gameboy color.
Legat i förråd i bra många år, startade och lite snabbt testade.
Se bild för spel som följer med.
Video på uppstart:
https://photos.app.goo.gl/dfnRydyJLPSuLWsp9
Bud med rätt att neka.
Finns i mora!
500kr plus frakt, om du inte skulle råka ha vägarna neråt i länet?
