Elitebook 840 G7 16 gb 256 gb ssd

Hej

Denna dator säljes som defekt

Helt plötsligt startar den inte

Power lampan lyser på sidan men inget händer när försöker starta

Kanske du kan fixa den

Jag kan inte ett smack tyvärr om detta

Har testat ett annat minne ingen skillnad

Mer än så ej gjort

Hp elitebook 840 G7

Belyst keyboard

I5

16 gb ram

255 gb ssd

Linux var installerad

Win 11 licens kopplad till modeekort

Hämtas på Öland eller skickas

