Elitebook 840 G7 16 gb 256 gb ssd

Hej
Denna dator säljes som defekt
Helt plötsligt startar den inte
Power lampan lyser på sidan men inget händer när försöker starta
Kanske du kan fixa den
Jag kan inte ett smack tyvärr om detta
Har testat ett annat minne ingen skillnad
Mer än så ej gjort
Hp elitebook 840 G7
Belyst keyboard
I5
16 gb ram
255 gb ssd
Linux var installerad
Win 11 licens kopplad till modeekort
Hämtas på Öland eller skickas
Du har med största sannolikhet redan provat olika lösningar för att få den att fungera.
Men skadar ju inte att dubbelkolla: Har du provat med en hard reset?
Har varit med om liknande på olika HP-modeller.
Från HPs supportsida:
”2. Perform a hard reset
A hard reset can sometimes resolve power issues:
Unplug the power cord and remove the battery (if possible).
Hold down the power button for 30 seconds.
Reconnect the power cord (but not the battery) and try turning on the laptop.”
mjaa
