NAS Privat moln

Jag vill ha en egen NAS, jag vill ha en klient för i första hand Windows som fungerar som pCloud, OneDrive Google Drive eller liknande. Tailscale fungerar inte helt när man ofta kör olika VPN, möjligen har jag missat något.

Vill helst bygga en egen NAS med något enkelt OS typ HexOS, är inte sugen på detaljstyrning och läsa igenom guider som inte fungerar om man har uppdaterat linuxkernel eller någon dependency inte längre supportas.

pCloud klienten fungerar grymt bra, jag har köpt life time 5TB, gillar att den inte synkar så den tar inte upp lagring på lokal disk.

Någon som har koll?