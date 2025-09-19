Nybyggd dator kraschar ibland

Hej!

Byggde förra veckan ihop en helt ny dator själv. Fick förra helgen 2 små fryslagg när jag satt och spelade wow, kort frysning bara där skärmen blev svart sen hoppa de igång igen efteråt. Tänkte inge mer på de men fick nu idag ett rätt rejält fryslagg där de blev svart i typ 2-3 sekunder i omgångar. De gav sig inte heller, fick stänga ner Wow med ALT+F4 och sedan starta om datorn då bakgrunden och allt var fortsatt svart. Vet att de kanske är svårt att ha nån idé just på denna information men jag har för mig de ska finnas nått program som man kan ha igång så man ser vad de är som orsakar Frysningar och dylikt? Vore tacksam för all hjälp man kan få.

Specs är

AMD Ryzen 9800X3D

Asus Prime AMD Radeon RX 9070 OC

ASUS TUF Gaming 850W Gold ATX 3.1

Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 FURY Be

ASUS TUF Gaming B650E-E WiFi

Vet inte om de är intressant men lägger till skärmarna ifall!

LG 27" UltraGear 27GS85Q Nano IPS QHD 200 Hz

Xiaomi 27" G27Qi Gaming Monitor IPS QHD 180 Hz

Mvh Rasmus