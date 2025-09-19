Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Lenovo Thinkpad X1 Carbon G10

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Lenovo Thinkpad X1 Carbon G10

Hej säljer tjejens laptop då hon gått över till Mac.

Lenovo Thinkpad X1 Carbon G10
Intel® Core™ i5 i5-1240P
(14") WUXGA 1920 x 1200 pixlar IPS 16:10
16 GB LPDDR5-SDRAM 5200 MHz
256 GB SSD
Intel Iris Xe Graphics
Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.1
Litium Polymer (LiPo) 57 wh 65 W
Windows 11 Pro 64-bit
Garanti: ca 50 dagar kvar.

Övrigt: Helt nytt batteri.

Föredrar upphämtning i Linköping men kan skickas mot fraktkostnaden.

Läs hela annonsen här

Visa signatur

Battlestation - "AntiSocial"
AMD Threadripper 2920x - Noctua NH-U14S TR4-SP3 -Asrock X399 Phantom Gaming 6 - 32GB DDR4 @3600 - PNY GeForce RTX3070 XLR8 - Samsung 970 Pro M.2 1TB SSD (Win10+Steam Lib) - Samsung 750 Evo 500GB SSD (Local media) - Samsung 850 Evo 500GB SSD (Steam Lib) - WD Black 730 M.2 250GB SSD (Pop!_OS) - Intel 730 480GB SSD (Misc Storage) - 8x Intel DC S3500 400GB in Mirrored Pairs (Linux /Home) - Supermicro AOC-STGN-I2S 10GbE NIC - EVGA SuperNova 850 G3 - FD Define R5

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Öppnar med ett bud på 4000.

Visa signatur

ϟ AMD Ryssen 5900X96 GB DDR4 2080 TI NVMe SSD 500GB + 1TB ϟ
Former q-net master with power of twenty +N and 100 +M ...

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar