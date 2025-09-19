Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Silverstone lanserar retrobeigea FLP02 i USA - än så länge

Melding Plague

Utrustad med turboknapp och med plats för RTX 5090 bjuds man på form, funktion och flärd.

Aldrig förstått varför beige försvann från chassin. Det är ju den läckraste färgen efter brun

Skrivet av justabit:

Jag tror till och med att anledningen till att vita och beiga färger rekommenderades för kontorsutrustning har att göra med arbetsmiljöstudier som resulterat i detta, och som bl.a. hade anknytning till svenska Arbetsmiljöverket och svenska fackliga organisationer, precis som TCO-märkningarna för bildskärmar.

Det är beklagligt att färgsättningen har fått stryka på foten för svart som associerades med gamertrams och överstimulerade casemoddare då det begav sig.

Angående själva chassit tycker jag att det är lite synd att de inte går hela vägen med ordentliga 3,5 och 5,25-tumsplatser. Jag vill inte ha nåt fejk-floppy-trams, behöver jag så sätter jag dit en TEAC-HD-drive eller så.

2 chassi som stod ut för mig på computex.
Detta och Antec P180.

Vill verkligen se mer av Antec P180. Hoppas de släpper en update snart om det

Fler sleeperchassin
och normalisera waifuchassin så de inte kostar ett 4-5x prispremium som limited editions.

Skrivet av Forcie:

Angående själva chassit tycker jag att det är lite synd att de inte går hela vägen med ordentliga 3,5 och 5,25-tumsplatser. Jag vill inte ha nåt fejk-floppy-trams, behöver jag så sätter jag dit en TEAC-HD-drive eller så.

Det är väl vanliga 5.25 och 3.5 slottar? Bara att cover är format som en fejkdrive?
Har du några gamla covers kanske de passar? (Eller så får man fylla ut med riktiga tillbehör som du är inne på)

A modest man is usually admired, if people ever hear of him.

Flop var ordet.

Spänt ögonen på detta i några veckor... Hoppas det kommer till Sverige inom kort

Skrivet av Roger W:

Det är väl vanliga 5.25 och 3.5 slottar? Bara att cover är format som en fejkdrive?
Har du några gamla covers kanske de passar? (Eller så får man fylla ut med riktiga tillbehör som du är inne på)

Ja det kanske är bättre ställt i detta, på föregångarchassit så var en av "5,25-tumsplatserna" en påtvingad lucka som det satt nån kortläsare insprängd under som en del av chassit.

Mindre gimmick och mer autentisk repro så är jag glad

