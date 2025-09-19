Silverstone lanserar retrobeigea FLP02 i USA - än så länge

Skrivet av justabit: Aldrig förstått varför beige försvann från chassin. Det är ju den läckraste färgen efter brun Gå till inlägget

Jag tror till och med att anledningen till att vita och beiga färger rekommenderades för kontorsutrustning har att göra med arbetsmiljöstudier som resulterat i detta, och som bl.a. hade anknytning till svenska Arbetsmiljöverket och svenska fackliga organisationer, precis som TCO-märkningarna för bildskärmar.

Det är beklagligt att färgsättningen har fått stryka på foten för svart som associerades med gamertrams och överstimulerade casemoddare då det begav sig.

Angående själva chassit tycker jag att det är lite synd att de inte går hela vägen med ordentliga 3,5 och 5,25-tumsplatser. Jag vill inte ha nåt fejk-floppy-trams, behöver jag så sätter jag dit en TEAC-HD-drive eller så.