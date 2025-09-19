Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Rykte: Intel Arc B770 är på väg

Melding Plague

Rykte: Intel Arc B770 är på väg

I en bootlog har det dykt upp referenser till ett ännu osläppt grafikkort som ser ut att vara Intel Arc B770.

Medlem

Prestanda/w och krona så är allt möjligt.

Du som inte behärskar när du skall använda de och dem så finns en mycket enkel lösning. Skriv dom så blir det inte fel.
Första egna datorn -> ZX Spectrum 48k '82.
Linux Mint, Asus B550-F, Ryzen 5700X3D, LPX 64GB 3600, RTX4060

Medlem

Håller också tummarna, vore tråkigt om Intels grafikkortssatsning gick i graven redan efter några år. Konkurrensen behövs!

Nostalgidator: Intel Core i7 3820 @ 4.3 ghz | 2 x XFX 7970 Black Editon OC | MSI X79A-GD45 | Corsair HX 850W | Corsair Cooling Hydro H80 | Corsair Force 3 SSD | Corsair Vengeance RAM 16 GB | Fractal Design Arc Miditower |

Medlem

Lär tyvärr inte göra allt för stor skillnad för dom utöver ett otroligt litet antal sålda kort till entusiaster.

Håller tummarna på Celestial att dom hamnar tillräckligt nära AMD/Nvidia för den stora skalan!

here we go!

