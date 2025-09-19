Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Rykte: Intel Arc B770 är på väg
Tempel
Medlem ★
●
Visa signatur
Du som inte behärskar när du skall använda de och dem så finns en mycket enkel lösning. Skriv dom så blir det inte fel.
Första egna datorn -> ZX Spectrum 48k '82.
Linux Mint, Asus B550-F, Ryzen 5700X3D, LPX 64GB 3600, RTX4060
jerseph
Medlem ★
●
Visa signatur
Nostalgidator: Intel Core i7 3820 @ 4.3 ghz | 2 x XFX 7970 Black Editon OC | MSI X79A-GD45 | Corsair HX 850W | Corsair Cooling Hydro H80 | Corsair Force 3 SSD | Corsair Vengeance RAM 16 GB | Fractal Design Arc Miditower |
norrby89
Medlem ★
●
Visa signatur
here we go!