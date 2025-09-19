Socket 1151v2 ITX

gUrKhAn
Då min gamla dator samlar damm och min fru vill ha något att spela lättare spel på i vardagsrummet letar jag efter ett itx moderkort med stöd för 9700k , minst 1 m2 plats . Gärna wifi men inte ett krav
Anledningen är simpel , ska bytas för att få ner i storlek och bli fru godkänt för vardagsrummet , dator står just nu i ett bling bling lian li dynamic 011 som också ska bytas.
Inga fantasi priser då jag överväger att sälja burken och bygga ny om jag inte hissar ett litet moderkort men tänkte dra en chansning här ifall någon har i garderoben
